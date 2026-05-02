В аэропорту Уфы сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Уфы отменили ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Уфы отменены введенные ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения действовали с 13:33 по московскому времени. Однако теперь они сняты, и аэропорт вновь готов принимать и отправлять рейсы, говорится в официальном заявлении ведомства

Временные меры, были направлены на обеспечение безопасности.

В ночь на 2 мая силы противовоздушной обороны России нейтрализовали 215 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным российского министерства обороны, в период с 20:00 1 мая до 8:00 2 мая атаки беспилотных летательных аппаратов были пресечены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Россия объявила в розыск операторов украинских дронов.

 
