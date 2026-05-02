В Московском зоопарке впервые сделали КТ снежному барсу Унцику

В Московском зоопарке впервые в России установили аппарат компьютерной томографии (КТ) для животных, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Как пояснила гендиректор зоопарка Светлана Акулова, раньше животных приходилось возить на исследования в сторонние клиники, что вызывало у них стресс и создавало дополнительные сложности. Теперь высокоточный томограф работает прямо на месте и способен обследовать животных весом до 250 кг за 20 секунд.

Первым обследованным пациентом стал снежный барс по кличке Унцик, которому с помощью этого метода диагностики проверили позвоночник. В дальнейшем с помощью нового оборудования ветеринары обследовали черепах, европейского волка и обыкновенную игуану.

Главный ветврач зоопарка Дмитрий Егоров пояснил, что КТ — крайне востребованная и необходимая животным диагностика: этой весной она потребовалась многим питомцам, включая белогрудого ежа, северного оленя и самку снежного барса Дайну.

Глава ветеринарного отдела зоопарка Марьяна Токунова добавила, что аппарат КТ позволит не только своевременно диагностировать проблемы со здоровьем животных, не создавая им дополнительного стресса из-за перевозки, но и расширять научные знания по топографической анатомии. По ее словам, представителям некоторых видов до сих пор вообще никогда не делали компьютерную томографию.

Ранее Московский зоопарк показал конфетно-букетный период у влюбленных муравьедов.