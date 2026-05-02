Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Московском зоопарке впервые сделали КТ снежному барсу Унцику

Московский зоопарк первым в России получил компьютерный томограф
Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В Московском зоопарке впервые в России установили аппарат компьютерной томографии (КТ) для животных, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Как пояснила гендиректор зоопарка Светлана Акулова, раньше животных приходилось возить на исследования в сторонние клиники, что вызывало у них стресс и создавало дополнительные сложности. Теперь высокоточный томограф работает прямо на месте и способен обследовать животных весом до 250 кг за 20 секунд.

Первым обследованным пациентом стал снежный барс по кличке Унцик, которому с помощью этого метода диагностики проверили позвоночник. В дальнейшем с помощью нового оборудования ветеринары обследовали черепах, европейского волка и обыкновенную игуану.

Главный ветврач зоопарка Дмитрий Егоров пояснил, что КТ — крайне востребованная и необходимая животным диагностика: этой весной она потребовалась многим питомцам, включая белогрудого ежа, северного оленя и самку снежного барса Дайну.

Глава ветеринарного отдела зоопарка Марьяна Токунова добавила, что аппарат КТ позволит не только своевременно диагностировать проблемы со здоровьем животных, не создавая им дополнительного стресса из-за перевозки, но и расширять научные знания по топографической анатомии. По ее словам, представителям некоторых видов до сих пор вообще никогда не делали компьютерную томографию.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
