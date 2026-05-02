В Запорожье ВСУ значительно повредили систему электроснабжения

Из-за массированных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) система электроснабжения Запорожской области получила серьезные повреждения. Об этом заявил губернатор области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«В результате целенаправленных массированных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры Запорожской области наша система электроснабжения получила серьезные повреждения», — сказал глава региона.

По его словам, часть муниципалитетов удалось подключить к электроснабжению, но отключения электроэнергии могут повториться из-за масштабов повреждений. Балицкий отметил, что аварийно-восстановительные бригады работают на всех ключевых направлениях, также «постоянно ведется мониторинг мощностей и объем ремонтных работ».

1 мая губернатор сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на энергообъекты Запорожской области были обесточены несколько населенных пунктов.

