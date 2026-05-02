Российская группировка войск «Север» после взятия под контроль Мирополья продолжает наступление сразу на нескольких направлениях, продолжая создание полосы безопасности в двух областях — Сумской и Харьковской. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В сообщении военного ведомства отмечается, что российские войска постоянно продвигаются вперед, оттесняя Вооруженные силы Украины от государственной границы, тем самым обеспечивая безопасность мирного населения.

2 мая стало известно, что подразделения «Севера» установили контроль над населенным пунктом Мирополье в Сумской области.

До этого в силовых структурах сообщили, что в районе населенного пункта Кондратовка Сумской области в апреле практически в полном составе уничтожена рота 1-го механизированного батальона 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Информация о потерях была получена при анализе некрологов украинских военных.

Ранее в Минобороны объяснили важность взятия села Покаляное в Харьковской области.