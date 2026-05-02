На западе Москвы эвакуировали посетителей ТЦ

На западе столицы эвакуировали торговый центр «Капитолий». Видео оттуда публикует «Осторожно, Москва».

Посетители рассказали, что сначала в ТЦ на проспекте Вернадского пропал свет. После этого включилась пожарная тревога. На кадрах с места проишествия люди направляются к выходу из здания на фоне темных витрин и неработающего света.

Накануне в Ижевске произошел пожар в шестиэтажном доме на улице Архитектора П.П. Берша. К моменту прибытия пожарных горел балкон, а огонь распространялся на верхние этажи. Люди просили о помощи из окон. Из здания эвакуировали 20 человек, еще восемь спасли при помощи масок.

Семь человек после возгорания обратились за медицинской помощью. Среди пострадавших — двое детей в возрасте трех и 15 лет. У них диагностировали легкое отравление продуктами горения. Четыре человека, в том числе подросток, отказались от госпитализации.

Ранее 89-летняя женщина спустилась по внешней стене многоэтажки, спасаясь от пожара.