Полиция поймала предполагаемого виновника лесного пожара в Красноярском крае

Ирина Волк сообщила о поимке подозреваемого в поджоге красноярского леса

Предполагаемый виновник масштабного лесного пожара в Красноярском крае идентифицирован и задержан сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Березовский». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, подозреваемый в поджоге, ставшем причиной лесного пожара в районе села Бархатово на Есаульской петле, — это житель Красноярска 1970 года рождения. Сейчас в отношении него проводится доследственная проверка, по итогам которой полиция примет процессуальное решение, и устанавливается размер причиненного ущерба.

Местные Telegram-каналы сообщают, что подозреваемого идентифицировали по видео участников пикника, на которое он попал случайно. Предположительно, этот мужчина — гид, сопровождавший туристическую группу и пустивший фаер из ракетницы с обрыва.

Судя по опубликованному в соцсетях ролику с моментом начала пожара, возгорание возникло моментально, а сильный ветер и сухая погода способствовали очень быстрому распространению огня. По предварительным данным, пожар охватил 3,5 га леса.

Ранее ошибка во время сварки привела к крупному лесному пожару под Владивостоком.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!