Ошибка во время сварки привела к крупному лесному пожару под Владивостоком

В пригороде Владивостока произошел крупный лесной пожар из-за ошибки, допущенной местным жителем во время сварки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, владелец одного из частных жилых домов нарушил правила пожарной безопасности при сварке. В результате искры попали на траву и листья деревьев, спровоцировав возгорание. Огонь быстро распространился, сначала перекинувшись на крышу дома мужчины, а затем и на соседние постройки.

«Сгорело 1500 «квадратов» сухой травы», — подчеркивается в материале.

Из-за пожара федеральную автомобильную дорогу А-370 «Уссури», связывающую Владивосток и Хабаровск, заволокло дымом. Видимость на трассе была минимальной, отмечается в публикации.

К ликвидации возгорания привлекли 42 специалиста. Огнеборцы задействовали девять единиц техники.

26 апреля в Крыму потушили два лесных пожара. Как рассказали в региональном управлении МЧС России, в 17:30 мск поступила информация о возгорании лесной подстилки в районе населенного пункта Баштановка. Изначально огонь распространился на 100 квадратных метрах, но из-за сильного ветра площадь увеличилась до двух гектаров. В 18:36 мск экстренные службы получили сообщение о возгорании сухой растительности в Ялте. Площадь пожара в момент прибытия огнеборцев составляла 250 квадратных метров.

Ранее жителей Московской области предупредили о повышении штрафов за сжигание травы и мусора.

 
