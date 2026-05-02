Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Володин заявил о росте интереса европейцев к России

beton studio/Shutterstock/FOTODOM

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем канале в «Максе» заявил о росте интереса к России со стороны европейцев, разделяющих духовно-нравственные ценности страны.

По словам политика, за полгода количество заявлений на выдачу разрешений на временное проживание увеличилось в 1,5 раза — с 2275 на конец октября 2025 года до порядка 3400 на сегодня.

«Это говорит о том, что все больше граждан западных стран не согласны с проводимой политикой у них на родине. Они бегут от навязываемых неолиберальных установок», — сказал он.

Володин отметил, что Германия в лидерах по числу желающих переехать в Россию. Он сообщил, что каждый пятый житель ФРГ, по данным местных опросов, находится в «чемоданном настроении».

Председатель Госдумы связал это с серьезными экономическими проблемами и высказываниями канцлера Фридриха Мерца, который заявил, что немцы последние 20 лет «слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия». По мнению Володина, именно поэтому в Германии сокращают соцвыплаты, закрывают производства и лишают людей рабочих мест. Он также упрекнул канцлера в запрете символики народа-победителя в День Победы и в том, что развитие ФРГ за последний год было обнулено.

Володин заявил, что главы европейских государств не оставляют своим гражданам другого выбора, кроме переезда в Россию.

До этого стало известно, что иностранные граждане, которые интересуются переездом в Россию, смогут с лета 2027 года направлять соответствующее ходатайство через портал «Госуслуги».

Ранее Москалькова назвала число желающих переехать в Россию из-за репрессий на Украине.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
