Володин заявил о росте интереса европейцев к России

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем канале в «Максе» заявил о росте интереса к России со стороны европейцев, разделяющих духовно-нравственные ценности страны.

По словам политика, за полгода количество заявлений на выдачу разрешений на временное проживание увеличилось в 1,5 раза — с 2275 на конец октября 2025 года до порядка 3400 на сегодня.

«Это говорит о том, что все больше граждан западных стран не согласны с проводимой политикой у них на родине. Они бегут от навязываемых неолиберальных установок», — сказал он.

Володин отметил, что Германия в лидерах по числу желающих переехать в Россию. Он сообщил, что каждый пятый житель ФРГ, по данным местных опросов, находится в «чемоданном настроении».

Председатель Госдумы связал это с серьезными экономическими проблемами и высказываниями канцлера Фридриха Мерца, который заявил, что немцы последние 20 лет «слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия». По мнению Володина, именно поэтому в Германии сокращают соцвыплаты, закрывают производства и лишают людей рабочих мест. Он также упрекнул канцлера в запрете символики народа-победителя в День Победы и в том, что развитие ФРГ за последний год было обнулено.

Володин заявил, что главы европейских государств не оставляют своим гражданам другого выбора, кроме переезда в Россию.

До этого стало известно, что иностранные граждане, которые интересуются переездом в Россию, смогут с лета 2027 года направлять соответствующее ходатайство через портал «Госуслуги».

