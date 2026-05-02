Россиянка загадала желание на падающую звезду и стала миллионершей

Менеджер из Татарстана выиграла 2 млн рублей в лотерее после того, как загадала желание на падающую звезду. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Национальной Лотереи».

Победительница по имени Гульназ незадолго до выигрыша гуляла с кошкой рядом с домом у леса и заметила падающую звезду. В этот момент она загадала желание выиграть в лотерею. После этого, по ее словам, у нее появилось ощущение, что задуманное может сбыться. В выходные она покупала билеты онлайн-лотереи «5 из 36», однако крупный приз тогда достался другому участнику. Несмотря на это, уверенность в удаче у нее сохранялась.

Билет, который принес выигрыш, она купила спонтанно. Уведомление о результате пришло в рабочее время, но сначала она не обратила на него внимания. Позже, проверив данные на сайте, она сначала решила, что выиграла несколько сотен тысяч рублей, однако затем поняла, что сумма составляет 2 млн рублей.

По словам Гульназ, выигрыш для нее особенно важен: она планирует закрыть кредиты и улучшить свое финансовое положение. Также в ее планах — путешествие в Китай.

Победительница пока не спешит рассказывать о выигрыше близким и собирается дождаться получения средств. Она отметила, что этот случай стал для нее подтверждением того, что удача может прийти неожиданно, и добавила, что важно верить в возможность выигрыша.

