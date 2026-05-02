В Волгограде мужчину арестовали за оскорбление сразу трех национальностей

Дзержинский районный суд Волгограда арестовал 39-летнего местного жителя за оскорбительные высказывания в адрес евреев, иранцев и цыган. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В отношении мужчины рассмотрели три дела по статье 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В июне прошлого года он оставил комментарий под публикацией о ракетной атаке на Тель-Авив. В сообщении он негативно отозвался о двух национальностях. Суд признал высказывания оскорбительными для евреев и иранцев и назначил ему пять суток ареста.

Третий протокол на мужчину составили по той же статье за комментарий к видео в группе «Росгвардия ФСВРГ». В ролике была показана драка на кладбище в городе Зеленокумск Ставропольского края между цыганами и сотрудниками полиции. Суд решил, что высказывания были направлены против цыганского народа, за что житель Волгограда получил еще пять суток ареста.

В материалах дел также указано, что в марте текущего года тот же суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием интернета».

До этого суд в Дагестане оштрафовал местного жителя за оскорбление русских.

Ранее жителя Нижнего Новгорода наказали за разжигание ненависти к женщинам.

 
Осторожно, идеальные отношения! Как миф о «половинках» приводит к изменам и выгоранию
