Жителя Нижнего Новгорода наказали за разжигание ненависти к женщинам

Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал местного жителя за разжигание ненависти к женщинам, сообщают «Осторожно, новости».
Административное дело о возбуждении ненависти завели против 23-летнего Владислава С. Он является администратором группы «Мужское просвещение», в которой пропагандируют мизогинию и патриархальные взгляды.
Внимание правоохранителей привлекло изображение сидящей на столе пары. На картинке имелась подпись-утверждение о том, что женщинам не место на руководящих постах. Именно из-за этой публикации Владислава отдали под суд.
Молодой человек удалил из сообщества все посты, которые могли вызвать аналогичные вопросы, и признал вину, но продолжил критиковать современных женщин в своем Telegram-канале.
«Там где баба – там всегда разрушение», — говорится в одной из публикаций антифеминиста.
Его оштрафовали на 10 тыс. рублей.
Ранее суд оштрафовал россиянку за разжигание ненависти к израильтянам.