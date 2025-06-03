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Общество
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Жителя Нижнего Новгорода наказали за разжигание ненависти к женщинам

Житель Нижнего Новгорода получил штраф за разжигание ненависти к женщинам
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Telegram-канал «Осторожно, новости»

Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал местного жителя за разжигание ненависти к женщинам, сообщают «Осторожно, новости».

Административное дело о возбуждении ненависти завели против 23-летнего Владислава С. Он является администратором группы «Мужское просвещение», в которой пропагандируют мизогинию и патриархальные взгляды.

Внимание правоохранителей привлекло изображение сидящей на столе пары. На картинке имелась подпись-утверждение о том, что женщинам не место на руководящих постах. Именно из-за этой публикации Владислава отдали под суд.

Молодой человек удалил из сообщества все посты, которые могли вызвать аналогичные вопросы, и признал вину, но продолжил критиковать современных женщин в своем Telegram-канале.

«Там где баба – там всегда разрушение», — говорится в одной из публикаций антифеминиста.

Его оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Ранее суд оштрафовал россиянку за разжигание ненависти к израильтянам.

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