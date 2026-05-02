Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Пролив Босфор закрыли для судоходства

Турция закрыла Босфорский пролив из-за проведения парусной регаты
Sohaib_Ahmed/Shutterstock/FOTODOM

Турция закрыла для транзитного судоходства Босфорский пролив в связи с проведением парусной регаты. Об этом сообщило издание BiGün.

«Босфор был закрыт для транзитного судоходства из-за парусных гонок «Helly Hansen – Sport Works Bosphorus Race»», — уточняется в публикации.

Судам нельзя пройти через пролив начиная с 08:40 до 18:40 часов по московскому времени.

Как отмечает издание, гонки организованы при участии Университета Бахчешехир в рамках программы мероприятий Федерации парусного спорта Турции на 2026 год.

В начале апреля Босфор уже перекрывали для судоходства. Тогда причиной приостановки движения судов в обоих направлениях стала неисправность двигателя у судна Trackhound, двигавшегося под флагом Барбадоса.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от паромного причала Чубуклу.

Ограничения на проход судов действуют и в Ормузском проливе. Верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом и обеспечивать безопасность без американского присутствия.

Ранее Китай призвал как можно скорее открыть Ормузский пролив.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
