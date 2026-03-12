Размер шрифта
Трехлетняя девочка заразилась кожной инфекцией после купания в бассейне на Бали

Трехлетняя девочка исупалась в теплом бассейне на Бали и заразилась кожной инфекцией. Об этом сообщает Life cо ссылкой на SHOT.

По словам родителей, во время отдыха на острове их дочь сильно покусали комары. На следующий день девочка искупалась в теплом бассейне, после чего на коже начали появляться воспаленные пятна. Сначала семья решила, что это ветрянка, и вызвала врача. Однако прямо во время осмотра на теле малышки возникли новые высыпания.

Через два дня ребенка доставили в больницу, где медики диагностировали у девочки импетиго — бактериальное заболевание, вызванное стафилококками и стрептококками. Выяснилось, что инфекция проникла в организм через ранки от укусов. По мнению врачей, развитию болезни могла способствовать плохо обработанная вода в бассейне.

Девочке назначили лечение антибактериальными мазями и антигистаминными препаратами, а также рекомендовали воздержаться от купания в море и бассейне до полного выздоровления.

Ранее мужчина заразился плотоядными бактериями в отпуске и попал в реанимацию.

 
