Живущая на Бали россиянка потрогала гусеницу и покрылась странной сыпью

Россиянка на Бали покрылась болезненной сыпью, потрогав гусеницу. Об этом она рассказала РИА Новости.

Лия уже больше года живет на индонезийском острове и недавно посетила местную культурную церемонию. Во время мероприятия она почувствовала, как кожа покраснела и стала покрываться высыпаниями, после чего появилось сильное жжение и зуд.

Сначала женщина заподозрила укус змеи и сразу же отправилась в больницу. По словам Лии, ощущения были очень неприятными, но недолгими и полностью прошли за несколько часов, не оставив осложнений.

Медики показали ей фото гусеницы и назвали именно ее укус виновником реакции. Как сообщаеся, такие гусеницы имеют микроскопические жалящие волоски и при контакте с кожей выделяют токсин, провоцирующий жжение, зуд и сыпь, похожую на ожог.

Ранее трехлетняя девочка заразилась кожной инфекцией после купания в бассейне на Бали