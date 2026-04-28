Спасение застрявшего на Балтике кита Тимми дошло до финальной стадии

NEWS5: застрявшего на Балтике кита Тимми погрузили на баржу и повезут на глубину

Операция по спасению кита по кличке Тимми, застрявшего у острова Пёль в Балтийском море, переходит в решающую стадию – животное планируется вызволить уже сегодня. Трансляцию с места событий ведет немецкий телеканал NEWS5.

Утром спасатели приступили к подготовке больших пожарных рукавов, которые будут использоваться в качестве строп для фиксации туши кита. Около 07:15 утра к причалу в Кирхдорфе прибыл министр окружающей среды земли Мекленбург-Передняя Померания Тилль Бакхаус, который подтвердил, что намерен контролировать спасательную операцию до конца и снова выйдет в море на судне.

Около полудня волонтеры с помощью пожарных рукавов развернули кита и оттащили по заранее вырытому в песке желобу к барже. Буксир из ближайшего порта подцепит ее и вывезет на достаточную глубину в море, где Тимми сможет плыть самостоятельно.

«То, во что еще несколько часов назад некоторые не верили, случилось: кит на барже, и, таким образом, путешествие может начинаться», — передал с места событий ведущий NEWS5.

Тимми впервые застрял на мели в бухте немецкого острова Пель еще 31 марта. Волонтеры несколько раз освобождали его, но он, отплыв немного, снова ложился брюхом на мелководье. За время вынужденной неподвижности его здоровье было серьезно подорвано истощением и пересыханием, из-за которого на спине образовались раны. Дошло до того, что к спасению животного подключились двое немецких миллиардеров, готовых профинансировать дорогостоящий план волонтеров, но эта затея провалилась. В итоге была разработана новая операция, в которой для транспортировки кита с мелководья задействована баржа.

Ранее застрявший в Балтийском море кит Тимми сам выплыл с мелководья.