Россиянам объяснили, что грозит за мешающий соседям шум от бытовой техники

Адвокат Ковалевская: хозяин квартиры должен устранить шум от бытовой техники
Громкие звуки, которые издает бытовая техника ночью, могут повлечь за собой ответственность за нарушение установленных норм допустимого уровня шума. Об этом РИАМО рассказала адвокат Адвокатской палаты Московской области Яна Ковалевская.

Специалист предупредила, что ответственность за содержание имущества полностью несет собственник.

««Гуляет» ли у тебя стиральная машинка? Шумит ли у тебя неисправный холодильник? Все это зона твоей ответственности, безусловно. Поэтому ты должен озаботиться, чтобы уровень шума соответствовал нормам и правилам, а также законодательству, предусматривающему право на благоприятную среду», — объяснила она.

По словам адвоката, если бытовая техника становится источником избыточного шума и мешает покою соседей, собственник должен принять меры. Он обязан устранить источник шума с помощью ремонта, замены оборудования или любым другим способом.

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев до этого предупреждал, что жители многоквартирных домов могут получить штраф размером до 15 тысяч рублей за оставленный возле входной двери пакет с мусором.

Ранее адвокат объяснила, как через суд обязать соседа не курить на балконе.

 
