В США полицейские остановили грузовик с пристегнутыми ремнями безопасности игуанами

Во Флориде (США) сотрудники дорожного патруля обнаружили в кузове грузовика 13 живых игуан со связанными лапами. Об этом сообщает Independent.

Инцидент произошел в Уинтер-Хейвене (город в США в округе Полк штата Флорида). Полицейские остановили 32-летнего мужчину из-за того, что на его трейлере не горела подсветка номерного знака. При обыске в машине нашли не только рептилий, но и пять контейнеров с замороженной тилапией. Ящерицы были пристегнуты ремнями безопасности.

Водитель объяснил, что приехал во Флориду за кокосами в Майами и рыбой в округе Полк, после чего собирался вернуться в Северную Каролину. Мужчину арестовали за вождение с приостановленными правами. Вопрос о предъявлении обвинений, связанных с рептилиями, пока не решен. Игуан отправили в местный приют.

Игуаны не являются местными обитателями штата и считаются инвазивным видом, согласно данным Комиссии по охране рыб и дикой природы Флориды. Завоз таких животных во Флориду запрещен законом. Для содержания зеленых игуан в качестве домашних животных или для контроля их численности требуется специальное разрешение. Рептилии могут кусать людей и домашних животных, кроме того, бактерии во рту игуан иногда вызывают серьезные инфекции.

