У москвича забрали экзотических животных, которых он содержал в жутких условиях

У москвича забрали экзотических животных, которых он содержал в ужасных условиях

В Москве прокуратура изъяла у москвича животных, занесенных в Красную книгу — нарушитель незаконно содержал и выставлял пресмыкающихся. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

Во время проверки прокуратура установила, что мужчина экспонирует животных, охраняемых конвенцией СИТЕС. Нарушитель держал гекконов, питонов, черепах и хамелеонов.

«Животные содержались в ненадлежащих условиях, им не были обеспечены необходимое питание и питьевой режим, подходящая температура и влажность. Состояние некоторых животных специалистами оценивается как критическое», — рассказали в ведомстве.

В отношении москвича составлен административный протокол по статье «Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации, в том числе их уничтожении» КоАП РФ. Животных передали в Московский зоопарк.

Ранее в Москве прокуратура изъяла у владельцев азиатского львенка.