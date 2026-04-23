Иностранец пытался провезти в РФ редких попугаев на миллион рублей и попался

В Оренбургской области задержали иностранца, перевозившего более 100 попугаев
Telegram-канал Уральская транспортная прокуратура

В Оренбургской области поймали иностранца, который пытался провезти большое количество экзотических птиц на территорию России. Об этом сообщает уральская транспортная прокуратура.

Мужчину остановили на пропускном пункте Маштаково. Выяснилось, что в своем Mercedes он вез более сотни птиц. При этом из них девять принадлежат к видам, признанным стратегически важными ресурсами фауны.

«Общая стоимость редких птиц превысила один миллион рублей», – сообщается в публикации.

Животных у иностранца изъяли, в его отношении возбудили уголовное дело по статье о контрабанде редких видов. Сейчас специалисты проводят расследование.

До этого в частном зоопарке Петербурга отравили газом более 70 попугаев. Сначала на странное поведение птиц обратили внимание посетители, затем сотрудницы почувствовали, что им сложно дышать. В результате девушек госпитализировали, больше половины птиц не спасли.

Ранее американца арестовали за то, что он поил попугая пивом и кормил марихуаной.

 
«Схема Долиной 2.0» и другие ловушки для покупателей жилья в 2026 году
