Иностранец пытался провезти в РФ редких попугаев на миллион рублей и попался

В Оренбургской области поймали иностранца, который пытался провезти большое количество экзотических птиц на территорию России. Об этом сообщает уральская транспортная прокуратура.

Мужчину остановили на пропускном пункте Маштаково. Выяснилось, что в своем Mercedes он вез более сотни птиц. При этом из них девять принадлежат к видам, признанным стратегически важными ресурсами фауны.

«Общая стоимость редких птиц превысила один миллион рублей», – сообщается в публикации.

Животных у иностранца изъяли, в его отношении возбудили уголовное дело по статье о контрабанде редких видов. Сейчас специалисты проводят расследование.

