Общество

Стало известно, сколько россиян любят есть шаурму

Почти половина россиян любят и едят шаурму. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 40% респондентов употребляют шаурму. При этом 21% из этих россиян отдают предпочтение покупному блюду, приготовленному в ларьках, а 19% опрошенных едят домашнюю шаурму, опасаясь отправиться уличной.

Однако другие 57% респондентов признались, что не едят шаурму. Одни из них поделились, что просто не любят это блюдо, а другие участники опроса — брезгуют.

Оставшиеся 3% проголосовали за вариант «другое».

Ведущий врач-эндокринолог, диетолог, терапевт клиники «К+31» Запад Татьяна Дубровская до этого говорила, что шаурма может стать полноценным и полезным для здоровья приемом пищи, если в ее составе будут определенные ингредиенты. По словам эксперта, блюдо, содержащее в себе нежирное мясо и свежие овощи, будет хорошим источником белка и клетчатки.

Ранее россиян предупредили о подорожании шаурмы в 2026 году.

 
