Россиянам напомнили о штрафах за шашлык в парке

Юрист Ведышева: за шашлык вне разрешенных зон грозит штраф до 50 тысяч
Жарка шашлыков и установка мангала вне специально оборудованных зон могут обернуться штрафом до 15 тыс. рублей. Об этом сообщила РИА Новости доцент кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Наталия Ведышева.

По ее словам, за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей. Если при этом действует особый противопожарный режим, который вводят власти регионов, сумма увеличивается до 10–20 тыс. рублей.

Юрист уточнила, что в случае пожара, из-за которого пострадал человек или было повреждено чужое имущество, штраф возрастает до 40–50 тыс. рублей.

Ведышева подчеркнула, что разводить огонь и готовить шашлыки можно только в специально оборудованных пикниковых зонах, где предусмотрены противопожарные мангалы, ящики с песком и урны для мусора.

Ежегодно из-за неосторожного обращения с огнем выгорают сотни гектаров лесов, страдают животные, а люди получают крупные штрафы или даже уголовные сроки. В комментарии «Газете.Ru» Наталья Шалуба, адвокат, эксперт по земельному праву и вопросам недвижимости напомнила, что разведение костра в лесу регулируется значительно строже, чем использование открытого огня на частной территории.

Ранее россиян предупредили о наказании за шашлык на балконе.

 
