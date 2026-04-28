Россиян предупредили о наказании за шашлык на балконе

Есть места, где приготовление шашлыка запрещено. В комментарии «Газете.Ru» Наталья Шалуба, адвокат, эксперт по земельному праву и вопросам недвижимости предупредила, что за неправильный выбор места для приготовления блюда грозит административное нарушение.

Первое, на что обращает особое внимание адвокат: категорически запрещено жарить шашлык на балконе или лоджии. Это прямо запрещено правилами противопожарного режима (пункт 85) и создает прямую угрозу пожара, который может быстро распространиться на соседние помещения.

«Во дворах многоквартирных домов жарить шашлык тоже нельзя, если нет специально оборудованной зоны для барбекю, утвержденной решением общего собрания собственников. Такие площадки должны соответствовать противопожарным и санитарным нормам», — отмечает эксперт.

Адвокат Шалуба продолжила: «В городских парках, скверах и садах разведение огня допускается только на специально отведенных и оборудованных площадках. Без них даже установка собственного мангала будет нарушением».

Эксперт напоминает, что на природных территориях действуют свои ограничения. Запрещено разводить огонь в хвойных молодняках, на гарях, участках поврежденного леса и торфяниках; на лесосеках, не очищенных от остатков древесины; в местах с подсохшей травой; под кронами деревьев, особенно хвойных пород; ближе 30 м от лиственного леса и 100 м — от хвойного.

Кроме того, разведение открытого огня запрещено при сильном ветре (более 5 м/с для открытого огня и более 10 м/с для закрытых емкостей), а также в период действия особого противопожарного режима, который могут ввести местные власти.

«Ответственность за такое нарушение предусмотрена частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ: для граждан это предупреждение или административный штраф от 5 000 до 15 000 рублей, а если нарушение совершено в период действия особого противопожарного режима — по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ штраф составит от 10 000 до 20 000 рублей», — сказала адвокат.

Законно и безопасно пожарить шашлык можно на частной территории, соблюдая простые правила: установите мангал не ближе 5 м от любых построек, очистите территорию в радиусе 2 м от сухой травы, мусора и горючих материалов, держите под рукой средства пожаротушения – ведро с водой, огнетушитель или песок, не оставляйте огонь без присмотра, а после завершения готовки полностью потушите угли — залейте водой или засыпьте землей до полного прекращения тления.

