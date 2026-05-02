Названы туристические города России с самым быстрым интернетом

В России назвали лучшие туристические города по качеству мобильного интернета. В топ-5 вошли Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Тула и Нижний Новгород, рассказали РИА Новости в компании Vigo, которая специализируется на разработке программного обеспечения для оценки качества сетей.

Поясняется, что исследование базировалось на стабильности видеостриминга.

Как отметили в компании, в Москве оказался самый быстрый мобильный интернет. Так, доля просмотров с ожиданием старта онлайн-видео более трех секунд на мобильных сетях составила 3,46%, в Санкт-Петербурге показатели оказались на уровне — 5,15%, в Твери и Туле — 5,21%, пятую строчку занял Нижний Новгород (5,36%).

До этого эксперты сервиса путешествий «Туту» рассказали, что за последние три года среди небольших туристических городов России самыми посещаемыми стали Владимир, Переславль-Залесский и Сортавала. В этот список вошли также города Арзамас, Кинешма, Ростов Великий, Сергиев Посад, Коломна, Суздаль и Старая Русса.

