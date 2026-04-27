Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Названы самые популярные направления для отдыха летом 2026 года

«Турвизор»: Вьетнам вошел в топ популярных направлений у российских туристов
Shutterstock

В 2026 году Вьетнам впервые оказался в тройке самых популярных туристических направлений у российских путешественников, планирующих летний отдых. Об этом газете «Известия» рассказали аналитики агрегатора «Турвизор».

Согласно данным экспертов, 44% всех проданных туров пришлись на Турцию. При этом средняя стоимость отдыха в этой стране составляет 222 тысячи рублей за девять ночей на двоих. На втором по востребованности месте расположился Египет, который выбрали 13% путешественников. Средний чек поездки туда составил 206 тысяч рублей. Вьетнам стал третьей по популярности страной. Отпуск в этой стране планируют 8% россиян.

Аналитики отметили, что особенно большим спросом пользуются курорты Нячанга, Камрань, Фантьет и Дананг. Рост интереса к отдыху во Вьетнаме вызван расширением чартерных программ и введением прямых рейсов из крупных городов России. Туристы также начали чаще искать новые направления, стараясь сохранить при этом привычный для себя уровень сервиса.

Точная цена туров во Вьетнам сильно зависит от перелета, поскольку проживание в этой стране составляет от 7-8 тысяч рублей за 10 дней на двоих в отелях категории три звезды.

В топ востребованных зарубежных направлений также вошли Таиланд, Абхазия и Мальдивы.

Премиум-тревел-эксперт «Адвентуры» Яна Климакова до этого рассказала «Газете.Ru», что эксперты фиксируют рост интереса туристов к Азии, стабильный спрос на проверенные направления и эволюцию формата all inclusive. По ее словам, Китай привлекает путешественников сразу в двух сегментах: пляжный отдых и насыщенные экскурсионные программы. Япония также набирает популярность среди россиян, отдающих предпочтение экскурсионным турам.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!