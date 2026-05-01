Названы самые популярные у туристов небольшие города России

За последние три года среди небольших туристических городов России самыми посещаемыми стали Владимир, Переславль-Залесский и Сортавала. Об этом рассказали РИА Новости в сервисе путешествий «Туту».

«Наиболее востребованными направлениями по купленным билетам стали Владимир, Переславль-Залесский, Сортавала, Арзамас, Кинешма, Ростов Великий, Сергиев Посад, Коломна, Суздаль и Старая Русса», — пояснили аналитики сервиса, составив статистику путешествий российских туристов в небольшие города за последние три года.

Согласно данным, чаще всего на поезде путешественники направляются в Арзамас, Коломну, Ростов Великий, Сергиев Посад и Сортавалу.

Во Владимир на железнодорожном транспорте приезжает примерно 69% туристов, а 31% россиян предпочитают автобус. В Суздаль путешествуют исключительно на автомобиле.

В компании отметили, что за последнее время интерес к небольшим туристическим городам продолжает расти и становится устойчивым. Россияне чаще всего выбирают такие города для путешествий на выходные. Самый большой спрос на отели приходится на июль-август благодаря теплой погоде, на конец декабря в связи с новогодними праздниками, а часть направлений интересует туристов весной и осенью.

