Тело мужчины нашли в канализационном люке в Москве

В московском районе Сокольники обнаружили тело мужчины в канализационном люке

На северо-востоке Москвы нашли тело человека в канализационном люке. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По его данным, страшная находка была в канализационном люке на Русаковской улице в столичном районе Сокольники. Судя по кадрам, опубликованным каналом, останки мужчины извлекли из канализации и поместили в черный пакет.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего и причины его смерти.

Официальной информации о произошедшем пока нет.

В апреле на северо-востоке Москвы был обнаружен чемодан с телом мужчины с множественными колото-резаными ранениями. Его нашли около водоема на Алтуфьевском шоссе.

В этом же месяце жители подмосковного поселка Большевик обнаружили тело младенца в мусорном контейнере. Предположительно, родителями новорожденной могут быть мигранты. Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тела младенца в мусорном контейнере.

Ранее в Одессе обнаружили тело местного депутата.