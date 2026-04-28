Соловьев опроверг слова Бони о том, что россияне боятся Путина

Россияне любят президента страны Владимира Путина, а не боятся его. Об этом заявил журналист Владимир Соловьев в эфире «Соловьев Live», когда гостьей была телеведущая Виктория Боня.

«Путина в России народ любит, а не боится. Поэтому народ выходит, когда куда-то едет Путин. Он замечает, останавливает машину, выходит общаться с народом», — сказал Соловьев.

В ходе программы он извинился перед Викторией Боней. В начале программы журналист поинтересовался ее самочувствием после недавней травмы ноги и отметил, что она хорошо выглядит. После этого ведущий признал, что в предыдущих высказываниях был излишне эмоционален и допустил некорректные формулировки.

Неделей ранее ведущий допустил в адрес Бони резкие выражения, назвав ее оскорбительными словами, в том числе «потрепанной шалавой». Позже он пояснил, что его возмущение было связано не столько с ее публичными заявлениями, сколько с реакцией на них.

Ранее Боня резко ответила назвавшему ее «дубайской эскортницей» Милонову.