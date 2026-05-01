Росавиация предупредила об изменениях в расписании аэропорта Краснодара

Росавиация предупредила пассажиров о возможных сдвигах в графике вылетов и прибытий в воздушной гавани Краснодара. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Причиной стало временное ужесточение правил использования неба над несколькими зонами Краснодарского края.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Краснодара. В этой связи в аэропорту Краснодар (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов», — пояснили в ведомстве.

Аналогичные временные меры коснулись и аэропорта Сочи: там приостановлен прием и отправка воздушных судов.

В оборонном ведомстве страны заявили, что минувшей ночью система ПВО ликвидировала более 140 украинских беспилотников ВСУ. Часть дронов была нейтрализована над акваториями Азовского и Черного морей. Атаки удалось отразить на территории Крыма, в Московской области, а также в Краснодарском крае и еще шести регионах: Брянской, Ростовской, Белгородской, Смоленской, Калужской и Курской областях.

Ранее в Псковской области ввели ограничения связи из-за угрозы БПЛА.