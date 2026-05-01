Специалисты локализовали возгорание на промплощадке в Пермском крае

В Пермском крае пожарные локализовали возгорание на промышленной площадке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов доложил, что пожар локализован. Сейчас на площадке задействованы все необходимые силы и средства Пермского края», — написал он.

По данным главы региона, на тушении пожара работают 415 человек и 113 единиц техники. Прибывших специалистов разместили в одной и школ и организовали им питание, добавил губернатор.

До этого он заявил, что превышений по загрязняющим веществам не зафиксировано и угрозы для жителей нет.

Беспилотники Вооруженных сил Украины утром 30 апреля атаковали одну из промышленных площадок Пермского края. Губернатор рассказал, что в настоящее время работники предприятия находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и серьезных разрушений нет. Махонин добавил, что жизни и здоровью населения ничего не угрожает. Угрозы химической опасности не выявлено.

Ранее в Пермском крае беспилотники атаковали завод в Губахе.

 
