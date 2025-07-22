Подростки в Москве раздели сверстника в лесу и жестоко избили на камеру

В Измайлово на востоке Москвы группа подростков раздела догола 17-летнего парня и жестоко избила. Все происходящее мучители снимали на камеру, видео опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, группа подростков, среди которых есть те, кому исполнилось 18 и 19 лет, обвинила пострадавшего в том, что он должен им денег. В итоге несколько дней назад парня вывели в лес, где над ним провели «суд». Девушка, которая исполняла роль судьи, постановила, что молодого человека надо жестоко наказать. После этого началось избиение пострадавшего.

Жертву били кулаками, ногами и ветками, ему разбили лицо, а также стянули одежду. Подростка унижали на камеру и заставили валяться в земле, игнорируя многочисленные просьбы остановиться. Парня заставляли ложиться ягодицами вверх, нанося по ним удары палкой. В какой-то момент его заставили развести ягодицы, чтобы надругаться при помощи ветки.

В «Осторожно, новости» сообщили, что на видео попала лишь часть издевательств. В общей сложности парня жестоко избивали и унижали более 25 минут. В коллегии адвокатов, которая помогает пострадавшему, рассказали, что сейчас подросток находится в больнице с различными травмами. Уточняется, что в его избиении участвовали представители группировки, за которой уже числятся издевательства над молодыми людьми в Измайлово.

По словам знакомых с ситуацией людей, пострадавший не должен был своим мучителям никаких денег. Долг в размере семи тысяч рублей на него повесила сама банда. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Кузбассе подростки записали на камеру издевательства над бездомным.