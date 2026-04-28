Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Банда российских школьников полтора года издевалась над подростком с инвалидностью

В Ленобласти подростки толпой издеваются над школьником-инвалидом
78.ru

В Приозерском районе Ленобласти группа школьников полтора года издевается над восьмиклассником-инвалидом. Об этом 78.ru рассказала бабушка пострадавшего, которая является его опекуном.

Подростки живут в поселке Сосново. Они собираются толпой и начинают унижать мальчика, избивая его. По словам собеседницы издания, в ее внука плевали, заставляли его раздеваться, снимать трусы.

Опекунша узнала о происходящем только после распространения видео в соцсетях. На кадрах видно, как обидчики окружают и избивают его. После очередного удара по голове потерпевшеий потерял сознание, но издевательства продолжились.

Как сообщается, главный хулиган ранее попадал в поле зрения полиции, но к ответственности его так и не привлекли. Родственница жертвы подала заявления в полицию, обратилась прокуратуру и Следственный комитет. Ведется проверка.

Ранее в Каспийске двое подростков напали на ребенка с аутизмом и пытались украсть велосипед.

 
Теперь вы знаете
По России покатилась волна сокращений. 13 признаков, что скоро уволят и вас
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!