Россиянам рассказали, как спасти человека после укуса гадюки

С приходом весны начали появляться змеи, которые любят греться на теплых камнях, бревнах и тропинках под солнцем. Большая часть рептилий особой опасности не представляет, однако стоит опасаться гадюки обыкновенной, которая водится, в том числе, в Подмосковье. Важно уметь отличить ее от других видов змей и в случае укуса немедленно вызвать скорую помощь, пишет 360.ru со ссылкой на экспертов.

В Московской области гадюка – это единственная ядовитая змея. Ее можно отличить по темному зигзагу вдоль спины, но иногда у некоторых змей, особенно черных, рисунка может не быть. Голова у гадюки треугольная, напоминает наконечник копья, зрачки вертикальные.

Хотя это очень опасная змея, убивать ее нельзя – она занесена в Красную книгу Московской области, подчеркивают специалисты.

Если гадюка все-таки укусила, следует немедленно вызвать скорую помощь, так как пострадавшему нужно ввести специальную сыворотку «Антигадюка». Среди первых симптомов обычно наблюдаются слабость, головокружение, тошнота.

В ожидании врачей следует обеспечить неподвижность укушенной конечности пострадавшего, чтобы замедлить движение яда, снять все сдавливающие предметы одежды. Обычно врачи помогают промыть рану чистой водой, обработать ее антисептиком и наложить стерильную, но не тугую повязку.

Укушенному гадюкой нужно больше пить, чтобы помочь организму вывести токсины. Также ему следует выпить антигистаминное, чтобы исключить риск аллергической реакции.

Но самое главное – оперативно доставить пострадавшего в больницу, не пытаться самостоятельно решить проблему даже в случае, если кажется, что состояние человека стабильное. Нельзя пытаться наложить жгут, так как это грозит омертвением ткани, прижигать или разрезать рану – так можно занести инфекцию. Нельзя высасывать яд ртом, давать пострадавшему алкоголь, ждать, что все пройдет без медпомощи – все это грозит серьезными последствиями, подчеркивают эксперты. Спасти может только экстренная медицинская помощь.

Ранее российский школьник попал в реанимацию после укуса гадюки.

 
