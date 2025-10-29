Любитель змей из Башкирии получил болезненный укус от питомца между ног

В Башкирии змея атаковала своего хозяина и укусила его в яичко

В Башкортостане домашняя змея напала на своего владельца и укусила его в паховую область. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным издания, 41-летний житель Салавата держит дома экзотических животных: пауков, тараканов, ящериц и нескольких змей. При этом подобный инцидент произошел не впервые — питомцы уже нападали на него. Однако на этот раз каспийский полоз укусил мужчину сразу в нескольких местах: в руку, бедро и область паха.

После осмотра медики выявили у пострадавшего обширную гематому. Жизни террариумиста ничего не угрожает, так как укус полоза не является ядовитым, однако мужчине предстоит лечение.

