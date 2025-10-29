На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Любитель змей из Башкирии получил болезненный укус от питомца между ног

В Башкирии змея атаковала своего хозяина и укусила его в яичко
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Башкортостане домашняя змея напала на своего владельца и укусила его в паховую область. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным издания, 41-летний житель Салавата держит дома экзотических животных: пауков, тараканов, ящериц и нескольких змей. При этом подобный инцидент произошел не впервые — питомцы уже нападали на него. Однако на этот раз каспийский полоз укусил мужчину сразу в нескольких местах: в руку, бедро и область паха.

После осмотра медики выявили у пострадавшего обширную гематому. Жизни террариумиста ничего не угрожает, так как укус полоза не является ядовитым, однако мужчине предстоит лечение.

До этого гадюка укусила пьяного мужчину, но не смогла пережить этого из-за количества алкоголя в его крови. При этом яд змеи не оказал никакого влияния на самого Штефа. Медики полагают, что алкоголь в его крови нейтрализовал токсин, что, возможно, и спасло ему жизнь.

Ранее женщина приняла змеиные яйца за грибы и была укушена змеей.

