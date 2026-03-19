Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Студенты смогут получить 200 тыс. рублей при рождении ребенка

Vad-Len/Shutterstock/FOTODOM

Для улучшения демографии в регионах принято решение расширить перечень возможных мер поддержки и начать выплачивать студентам при рождении ребенка 200 тыс. рублей. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, передает ТАСС.

«С 2026 года возможные направления поддержки дополнены еще одной мерой — единовременной выплатой в размере не менее 200 тыс. рублей при рождении ребенка в студенческой семье», — говорится в сообщении.

С 2025 года по нацпроекту «Семья» федеральные меры поддержки реализуются в 41 субъекте РФ.

До этого стало известно, что согласно утвержденному Минздравом документу, женщину, которая в анкете утверждает, что не хочет детей, могут направить к психологу.

В соответствии с ним, в случае, если в вопросе анамнестической анкеты женщина укажет «0», ее рекомендуется направить к психологу «с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей».

Ранее Татьяна Голикова сообщала о снижении уровня бедности в России до 6,7%.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
