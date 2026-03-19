Студенты смогут получить 200 тыс. рублей при рождении ребенка

Для улучшения демографии в регионах принято решение расширить перечень возможных мер поддержки и начать выплачивать студентам при рождении ребенка 200 тыс. рублей. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, передает ТАСС.

«С 2026 года возможные направления поддержки дополнены еще одной мерой — единовременной выплатой в размере не менее 200 тыс. рублей при рождении ребенка в студенческой семье», — говорится в сообщении.

С 2025 года по нацпроекту «Семья» федеральные меры поддержки реализуются в 41 субъекте РФ.

До этого стало известно, что согласно утвержденному Минздравом документу, женщину, которая в анкете утверждает, что не хочет детей, могут направить к психологу.

В соответствии с ним, в случае, если в вопросе анамнестической анкеты женщина укажет «0», ее рекомендуется направить к психологу «с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей».

Ранее Татьяна Голикова сообщала о снижении уровня бедности в России до 6,7%.