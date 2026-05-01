Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

На Украине экс-чиновника подозревают в хищении средств на жилье переселенцам

Бывший глава Лисичанской ГВА задержан по подозрению в хищении 20 млн гривен
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Экс-глава Лисичанской городской военной администрации был задержан по подозрению в хищении 20 млн гривен (34 млн рублей), выделенных на приобретение жилья для переселенцев из Луганской области. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

По данным следствия, в 2022 году чиновник вместе с соучастниками приобрел детский лагерь в Кировоградской области, который затем был перепродан за 35 млн гривен (59,5 млн рублей) из бюджета. Экспертиза показала, что стоимость была завышена на 19,3 млн гривен (32,8 млн рублей).

28 апреля суд на Украине вынес решение о конфискации имущества семьи бывшего народного депутата Олега Царева. Согласно информации, предоставленной министерством юстиции, под конфискацию попадают активы, принадлежащие жене и сыну экс-депутата. В доход государства обращены несколько земельных участков и нежилые строения в Днепропетровской области, а также три здания торгово-выставочных комплексов в городе Днепропетровске.

Ранее на Украине раскрыли масштабную схему хищений при строительстве фортификаций.

 
Теперь вы знаете
Сидячая работа незаметно губит ваше сердце. Какие привычки помогут это исправить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!