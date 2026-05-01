На Украине экс-чиновника подозревают в хищении средств на жилье переселенцам

Экс-глава Лисичанской городской военной администрации был задержан по подозрению в хищении 20 млн гривен (34 млн рублей), выделенных на приобретение жилья для переселенцев из Луганской области. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

По данным следствия, в 2022 году чиновник вместе с соучастниками приобрел детский лагерь в Кировоградской области, который затем был перепродан за 35 млн гривен (59,5 млн рублей) из бюджета. Экспертиза показала, что стоимость была завышена на 19,3 млн гривен (32,8 млн рублей).

28 апреля суд на Украине вынес решение о конфискации имущества семьи бывшего народного депутата Олега Царева. Согласно информации, предоставленной министерством юстиции, под конфискацию попадают активы, принадлежащие жене и сыну экс-депутата. В доход государства обращены несколько земельных участков и нежилые строения в Днепропетровской области, а также три здания торгово-выставочных комплексов в городе Днепропетровске.

Ранее на Украине раскрыли масштабную схему хищений при строительстве фортификаций.