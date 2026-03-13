На Украине раскрыли масштабную схему хищений при строительстве фортификаций

На Украине расхитили более 25,2 млн рублей на строительстве фортификаций

На Украине раскрыли крупную схему хищений при строительстве оборонительных сооружений. В Днепропетровской области должностные лица воинской части присвоили более 14 миллионов гривен (около 25,2 миллиона рублей), сообщает офис генерального прокурора страны.

По информации следствия, в 2024 году командир воинской части в звании полковника закупил вместе с подконтрольными компаниями материалы для фортификаций по завышенным на 20% ценам. Деньги из бюджета переводили на счета компаний, потом обналичивали.

Еще в одной коррупционной схеме участвовали начальник группы государственных закупок воинской части, офицер этой группы, его жена, а также гражданский арбитражный управляющий.

До этого украинские СМИ сообщали, что сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военного комиссариата) в Киевской области задекларировал более килограмма золотых слитков стоимостью 7,7 млн гривен (более 138 млн рублей). Кроме золота, сотрудник ТЦК Бучанского района Олег Коломиец внес в налоговую декларацию $35 тыс. и €8,5 тыс. Семья Коломийца также владеет золотыми и серебряными ювелирными изделиями на общую сумму 778,8 тыс. гривен (более 14 млн рублей).

Ранее на Украине за взятки задержали замглавы дорожной госкомпании.