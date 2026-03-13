Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

На Украине раскрыли масштабную схему хищений при строительстве фортификаций

На Украине расхитили более 25,2 млн рублей на строительстве фортификаций
Telegram-канал Руслан Кравченко

На Украине раскрыли крупную схему хищений при строительстве оборонительных сооружений. В Днепропетровской области должностные лица воинской части присвоили более 14 миллионов гривен (около 25,2 миллиона рублей), сообщает офис генерального прокурора страны.

По информации следствия, в 2024 году командир воинской части в звании полковника закупил вместе с подконтрольными компаниями материалы для фортификаций по завышенным на 20% ценам. Деньги из бюджета переводили на счета компаний, потом обналичивали.

Еще в одной коррупционной схеме участвовали начальник группы государственных закупок воинской части, офицер этой группы, его жена, а также гражданский арбитражный управляющий.

До этого украинские СМИ сообщали, что сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военного комиссариата) в Киевской области задекларировал более килограмма золотых слитков стоимостью 7,7 млн гривен (более 138 млн рублей). Кроме золота, сотрудник ТЦК Бучанского района Олег Коломиец внес в налоговую декларацию $35 тыс. и €8,5 тыс. Семья Коломийца также владеет золотыми и серебряными ювелирными изделиями на общую сумму 778,8 тыс. гривен (более 14 млн рублей).

Ранее на Украине за взятки задержали замглавы дорожной госкомпании.

 
Теперь вы знаете
Россия уже в шаге от стагфляции. Кого уволят и куда сложнее всего устроиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!