Суд конфисковал имущество семьи экс-депутата Рады

Суд на Украине постановил конфисковать имущество семьи бывшего депутата Верховной рады Олега Царева. Об этом сообщила пресс-служба Минюста Украины в Telegram-канале.

Как указали в ведомстве, высший антикоррупционный суд удовлетворил иск ведомства о применении к бывшему народному депутату Украины Олегу Царёву санкции, предусмотренной статьёй 4 закона Украины «О санкциях».

В Минюсте уточнили, что конфискуются активы, принадлежащие, по сведениям украинских властей, супруге и сыну экс-депутата, в частности несколько земельных участков и нежилые строения в Днепропетровской области, а также три здания торгово-выставочных комплексов в городе Днепропетровске.

Царев покинул Украину после госпереворота в 2014 году. Тогда МВД страны объявило его в розыск, а в разные годы ему заочно предъявляли несколько обвинений, включая государственную измену. В октябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении Царева гражданства, что сам экс-депутат назвал абсурдным.

В ночь на 27 октября 2023 года в Ялте на Царева было совершено покушение — он получил тяжелые ранения от двух выстрелов. По данным ФСБ России, координатор покушения сотрудничал с СБУ.

