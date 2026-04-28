Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Суд конфисковал имущество семьи экс-депутата Рады

На Украине конфисковали имущество семьи экс-депутата Олега Царева
Александр Натрускин/РИА Новости

Суд на Украине постановил конфисковать имущество семьи бывшего депутата Верховной рады Олега Царева. Об этом сообщила пресс-служба Минюста Украины в Telegram-канале.

Как указали в ведомстве, высший антикоррупционный суд удовлетворил иск ведомства о применении к бывшему народному депутату Украины Олегу Царёву санкции, предусмотренной статьёй 4 закона Украины «О санкциях».

В Минюсте уточнили, что конфискуются активы, принадлежащие, по сведениям украинских властей, супруге и сыну экс-депутата, в частности несколько земельных участков и нежилые строения в Днепропетровской области, а также три здания торгово-выставочных комплексов в городе Днепропетровске.

Царев покинул Украину после госпереворота в 2014 году. Тогда МВД страны объявило его в розыск, а в разные годы ему заочно предъявляли несколько обвинений, включая государственную измену. В октябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении Царева гражданства, что сам экс-депутат назвал абсурдным.

В ночь на 27 октября 2023 года в Ялте на Царева было совершено покушение — он получил тяжелые ранения от двух выстрелов. По данным ФСБ России, координатор покушения сотрудничал с СБУ.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
