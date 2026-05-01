В Москве человек выпал из окна ЖК «Алые паруса»

РЕН ТВ: человек разбился при падении из окна ЖК «Алые паруса» в Москве

Человек выпал из окна в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Авиационной улице. Человек получил несовместимые с жизнью травмы. С какого этажа он выпал — пока неизвестно.

На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

На днях в Тверской области Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения трехлетнего ребенка из окна многоэтажки. Инцидент произошел 26 апреля в городе Кимры. По данным прокуратуры, мальчик находился в комнате один, открыл окно и упал с высоты пятого этажа. В момент происшествия мать была в другой комнате. Несовершеннолетнего с тяжелыми травмами доставили в больницу, но спасти его медики не смогли.

22 апреля в Калининграде восьмиклассница выпала из окна четвертого этажа гимназии во время урока. По предварительным данным, девочка отпросилась в туалет и не вернулась в класс. Ее обнаружили под окнами здания. Очевидцы вызвали скорую, и медики более получаса оказывали на месте помощь школьнице, получившей множественные травмы.

Ранее в Новосибирске женщина спасалась от ухажера и разбилась, упав с четвертого этажа.