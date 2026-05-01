Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к основателю «Русагро»

В Хамовнический суд Москвы подан антикоррупционный иск об изъятии в доход государства имущества основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича, бывшего гендиректора Максима Басова и еще четырех физических лиц, а также двух коммерческих организаций. Об этом пишет РИА Новости.

«Предварительная беседа по делу назначена на 4 мая в 10:00», — отмечается в судебном расписании.

В перечень ответчиков по иску, поданному на основании ФЗ № 230 («О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности»), включены: Мошкович В.Н., Басов М.Д., Быковская Н.А., Площанская Л.В., Трибунская Ю.Н., Трибунский С.А., а также ООО «Финансовый ресурс» и ООО «Производственно-коммерческая компания «Профит»».

В отношении Мошковича и Басова выдвинуты обвинения в особо крупном мошенничестве. Уголовное преследование началось после обращения бенефициара компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова. Он утверждает, что представители ГК «Русагро» под видом инвестирования оформили с учредителем «Солнечных продуктов» договор купли-продажи 85% акций по номиналу и соглашение о переуступке прав. Однако, по его словам, обязательства выполнены не были, а активы холдинга перешли под контроль ответчиков и были использованы по их усмотрению.

Кроме того, в мае 2025 года Мошковичу инкриминировали передачу взятки бывшему заместителю главы Тамбовской области Сергею Иванову. По версии следствия, предприниматель передал чиновнику ружье под видом подарка. Адвокаты Мошковича опровергли эти показания в ходе судебного разбирательства.

Оба уголовных дела объединены в единое производство.

Ранее суд арестовал почти 50 млрд рублей компании, связанной с «Русагро».