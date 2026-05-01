Медведев призвал принять меры из-за известного стереотипа о студенческих семьях и детях

У студенческих семей должна быть возможность учиться по особому графику, чтобы учеба не мешала появлению детей. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, выступая на отчетно-программном форуме партии, сообщает ТАСС.

Он обратил внимание, что по инициативе «Единой России» с 2025 года в РФ официально закреплен статус студенческой семьи. Для них создаются отдельные меры поддержки на федеральном и на региональном уровне.

«Очевидно, что исторически сформировался стереотип, что появление детей несовместимо с учебой. И для того, чтобы все-таки изменить этот стереотип, нужно, чтобы в студенческих семьях с детьми действовал особый график учебы», — сказал политик.

До этого в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщили, что для улучшения демографии в регионах принято решение расширить перечень возможных мер поддержки и начать выплачивать студентам при рождении ребенка 200 тыс. рублей.

С 2025 года по национальному проекту «Семья» федеральные меры поддержки реализуются в 41 субъекте РФ.

Ранее в Госдуме заявили, что курсы молодых родителей в вузах смогут пройти не только студенты.