Высота снежного покрова в апреле в Москве стала рекордной

В апреле высота снежного покрова в Москве достигла рекордной отметки за 72 года метеорологических наблюдений. Об этом сообщает МГУ имени Ломоносова в «ВКонтакте».

«По данным Метеорологической обсерватории МГУ, высота снежного покрова никогда не достигала в конце апреля столь больших значений за 72 года метеорологических наблюдений в Московском университете», — говорится в публикации.

Кроме того, минувший апрель оказался холодным, аномально снежным и дождливым месяцем, отметили в МГУ.

Там уточнили, что среднемесячная температура воздуха в Москве в этом месяце составила +5,8 ℃, что почти на полтора градуса ниже климатической нормы. Это приблизило апрель к мартовским значениям.

В конце апреля московский регион оказался в тылу циклона арктического воздуха из Баренцева и Норвежского морей, что привело к обильным снегопадам. Так, высота временного снежного покровa в апреле в Метеорологической обсерватории МГУ составила 14 сантиметров 27 апреля и 13 сантиметров на следующий день, добавили в университете.

Ранее москвичам пообещали резкое потепление до +23 градусов.