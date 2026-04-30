В России предложили выплачивать 13-ю зарплату к 1 Мая

В Госдуму внесли законопроект о выплате 13-й зарплаты к 1 Мая

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о ежегодной выплате 13-й зарплаты к 1 Мая. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагаемым законопроектом вносится изменение в статью 135 ТК, согласно которому предусматривается премирование работников, приуроченное к нерабочему праздничному дню — 1 Мая», — говорится в пояснительной записке.

Таким образом появится универсальное правило, при котором работники будут ежегодно получать выплату. Ее нужно проводить к 1 мая, чтобы премирование было предсказуемым и системным.

В январе было опубликовано исследование Lеvel Group, из которого следует, что подавляющее большинство россиян (77%) получили 13-ю зарплату в 2025 году. При этом каждый пятый (19%) инвестировал годовой бонус в досрочное погашение ипотеки либо других кредитов. А каждый седьмой (15%) выбрал стратегию накопления и планирует вложить деньги в доходные инструменты, будь то акции, вклад или накопительный счет.

Ранее россиян предупредили, что работодатель не обязан выплачивать им 13-ю зарплату.