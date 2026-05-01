Медведев пошутил о почерке врачей

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошутил о последствиях цифровизации для почерка врачей. Слова политика передает РИА Новости.

Он назвал цифровизацию в здравоохранении правильной идеей. Однако отметил, что пациент должен иметь возможность получить услуги и в письменном виде.

«Единственное, что я думаю, в конечном счете врачебный почерк в результате перехода на цифру испортится окончательно», — сказал Медведев в ходе посещения исследовательского центра имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге.

До этого графолог Татьяна Кузнецова рассказала, что неразборчивый почерк докторов является следствием ряда факторов. Так, врачи подвержены быстрому эмоциональному выгоранию из-за больших нагрузок, высокой ответственности и быстрого темпа работы. Такие условия труда объединяют специалистов и отражаются на их почерке.

По словам графолога, медикам приходится писать с высокой скоростью, что лишает их возможности аккуратно выписывать каждую букву. В результате почерк врачей получается неразборчивым, что часто затрудняет чтение записей.

