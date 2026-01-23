Размер шрифта
Общество

Графолог объяснила, почему у врачей самый неразборчивый почерк

Графолог Кузнецова: на почерке врачей отражаются условия работы
Существует известный факт, что большинство врачей пишут неразборчивым почерком. Такая особенность не является случайным совпадением, а становится следствием ряда факторов. Об этом mk.ru рассказала графолог Татьяна Кузнецова.

Эксперт объяснила, что врачи подвержены быстрому эмоциональному выгоранию из-за больших нагрузок, высокой ответственности и быстрого темпа работы. Такие условия труда объединяют специалистов и отражаются на их почерке.

По словам графолога, медикам приходится писать с высокой скоростью, что лишает их возможности аккуратно выписывать каждую букву. В результате почерк врачей получается неразборчивым, что часто затрудняет чтение записей.

«Плюс дистанция между болью другого человека и собой нередко заставляет людей этой профессии как бы черстветь. И это тоже отражается на почерке: острые уголки, почерки становятся похожи на кардиограммы», — добавила специалист.

Она также подчеркнула, что к группе профессионалов с неразборчивым почерком можно отнести не только врачей. Такая особенность наблюдается и у других работников со схожими чертами.

До этого исследование рекрутингового сервиса hh.ru показало, что рынок телемедицины в России стремительно набирает обороты. За пять лет спрос на удаленных врачей вырос более чем в 10 раз. Аналитики объяснили это тем, что телемедицина как формат оказания помощи была внедрена относительно недавно и за последние годы перешла от пилотных решений к массовому использованию.

Ранее были названы главные причины, по которым россияне обращались к врачам в новогодние праздники.

