Графолог объяснила, почему у врачей самый неразборчивый почерк

Существует известный факт, что большинство врачей пишут неразборчивым почерком. Такая особенность не является случайным совпадением, а становится следствием ряда факторов. Об этом mk.ru рассказала графолог Татьяна Кузнецова.

Эксперт объяснила, что врачи подвержены быстрому эмоциональному выгоранию из-за больших нагрузок, высокой ответственности и быстрого темпа работы. Такие условия труда объединяют специалистов и отражаются на их почерке.

По словам графолога, медикам приходится писать с высокой скоростью, что лишает их возможности аккуратно выписывать каждую букву. В результате почерк врачей получается неразборчивым, что часто затрудняет чтение записей.

«Плюс дистанция между болью другого человека и собой нередко заставляет людей этой профессии как бы черстветь. И это тоже отражается на почерке: острые уголки, почерки становятся похожи на кардиограммы», — добавила специалист.

Она также подчеркнула, что к группе профессионалов с неразборчивым почерком можно отнести не только врачей. Такая особенность наблюдается и у других работников со схожими чертами.

