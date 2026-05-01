В Татарстане подросток погиб, задев удочкой высоковольтные провода

В Татарстане подросток задел удочкой провода и погиб от удара током

В Зеленодольском районе Татарстана подросток погиб, переходя железнодорожные пути. Несчастный случай произошел, когда он случайно задел удочкой контактные провода, сообщил глава района Михаил Афанасьев в своем Telegram-канале.

«Трое подростков шли на рыбалку, и, переходя через железнодорожные пути, один из ребят соприкоснулся удочкой с проводами контактной сети, где напряжение достигает 27,5 тысяч вольт. Ребенок погиб на месте», — отметил Афанасьев.

По его словам, инцидент произошел утром 1 мая в поселке Васильево.

26 апреля в Усть-Илимске в больницу с серьезными ожогами попал семилетний мальчик. Инцидент произошел на улице Высотной, когда ребенок, играя с друзьями на территории заброшенной колонии, прикоснулся к проводу, находящемуся под напряжением. Ожог, по оценкам медиков, поразил 85% поверхности тела. Сотрудники профильных органов проводят проверку.

