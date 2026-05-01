В Татарстане подросток погиб, задев удочкой высоковольтные провода

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Татарстане подросток задел удочкой провода и погиб от удара током
Annegret Hilse/Reuters

В Зеленодольском районе Татарстана подросток погиб, переходя железнодорожные пути. Несчастный случай произошел, когда он случайно задел удочкой контактные провода, сообщил глава района Михаил Афанасьев в своем Telegram-канале.

«Трое подростков шли на рыбалку, и, переходя через железнодорожные пути, один из ребят соприкоснулся удочкой с проводами контактной сети, где напряжение достигает 27,5 тысяч вольт. Ребенок погиб на месте», — отметил Афанасьев.

По его словам, инцидент произошел утром 1 мая в поселке Васильево.

26 апреля в Усть-Илимске в больницу с серьезными ожогами попал семилетний мальчик. Инцидент произошел на улице Высотной, когда ребенок, играя с друзьями на территории заброшенной колонии, прикоснулся к проводу, находящемуся под напряжением. Ожог, по оценкам медиков, поразил 85% поверхности тела. Сотрудники профильных органов проводят проверку.

Ранее джазовую певицу госпитализировали после удара током на репетиции в Москве.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!