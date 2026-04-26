В Иркутской области ребенок получил серьезные ожоги после удара током в колонии

В Усть-Илимске ребенок попал в больницу, получив удар током на улице
Мальчика госпитализировали после получения ожогов во время прогулки. Об этом сообщает Babr Mash.

Инцидент произошел на Высотной улице в Усть-Илимске. По данным Telegram-канала, вместе со знакомыми семилетний школьник отправился играть на территорию бывшей колонии. Там он взял в руки провод под напряжением.

«В результате – поражение 85% поверхности тела», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники профильных органов проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Перми подросток пострадал во время взрыва. Молодой человек обнаружил на асфальте пачку банкнот и решил поднять. Когда деньги оказались в руках школьника, раздался хлопок, напоминающий действие петарды.

В результате у несовершеннолетнего диагностировали легкие ожоги, ему оказали помощь на месте. По словам полицейских, внутри пачки, предположительно, была химическая ловушка. Повреждения юноша получил от вещества.

До этого в Подмосковье мужчина получил ожоги, случайно выпив перекись водорода.

 
