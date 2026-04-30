Директора рудника в Бурятиии задержали после ЧП с сотрудниками

Директора рудника «Ирокинда» задержали по делу о травмировании сотрудников при сходе лавины
Директора рудника «Ирокинда» задержали по делу о сходе лавины на работников горнодобывающего предприятия, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

«Задержан директор рудника, который дал распоряжение о проведении работ на промышленной площадке возле штольни при наличии угроз схода лавин», — говорится в сообщении.

Расследование дела продолжается. Решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании меры пресечения.

24 апреля возле рудника «Ирокинда» на территории Муйского района произошел сход лавины. В это время на данном участке работали сотрудники рудника. Два человека пострадали, их госпитализировали.

Несколько дней спустя, 28 апреля, несмотря на сохранявшуюся лавинную опасность, еще девять работников были направлены на расчистку промышленной площадки. В этом время на них сошла еще одна лавина. Шесть человек получили травмы, несовместимые с жизнью, их тела обнаружили в ходе поисково-спасательных работ.

Ранее сообщалось о сходе лавины на горе Мунку-Сардык в Бурятии, под которую попали четыре туриста.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

