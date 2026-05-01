Пермский губернатор заявил, что воздух после пожара соответствует норме

Губернатор Пермской области Дмитрий Махонин по итогам оперативного совещания по поводу пожара на промплощадке заявил, что превышений по загрязняющим веществам не зафиксировано. Пост об этом появился в официальном Telegram-канале главы города.

»Роспотребнадзор продолжает постоянный мониторинг качества воздуха. Пробы берутся регулярно, превышений по загрязняющим веществам не зафиксировано. Угрозы для жителей нет», — написал он.

Махонин отметил, что держит ситуацию на личном контроле и находится на связи со всеми службами.

Беспилотники Вооруженных сил Украины утром 30 апреля атаковали одну из промышленных площадок Пермского края. Губернатор рассказал, что в настоящее время работники предприятия находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и серьезных разрушений нет. Махонин добавил, что жизни и здоровью населения ничего не угрожает. Угрозы химической опасности не выявлено.

29 апреля Махонин сообщал, что в Пермском округе беспилотник атаковал промышленное предприятие. Сотрудников эвакуировали, никто не пострадал.

Ранее в Пермском крае беспилотники атаковали завод в Губахе.