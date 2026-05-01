Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В России раскритиковали ужесточение контроля школьников на экзаменах

Профсоюз «Учитель»: досмотр школьников на экзаменах провоцирует конфликты
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Досмотр школьников перед экзаменами не решает проблему списывания и приводит к конфликтам. Об этом сообщило издание «Говорит Москва» со ссылкой на председателя профсоюза «Учитель» Дмитрия Казакова.

По его словам, усиление контроля не дает ожидаемого эффекта и лишь увеличивает число конфликтных ситуаций и инцидентов. Он отметил, что одними ужесточениями невозможно справиться с проблемой списывания.

Казаков считает, что ключевую роль играет воспитание и формирование у школьников культуры отказа от списывания. Он подчеркнул, что в ряде стран существует понимание ценности образования и соответствующая культура, которая формируется годами и десятилетиями.

При этом он уточнил, что полностью отказываться от контроля нельзя, однако такие меры не могут стать единственным инструментом. По его мнению, для решения проблемы необходимо создавать в школах условия для нормальной учебы и работы, поскольку их отсутствие приводит к усилению контроля, который, в свою очередь, провоцирует конфликты.

В России обсуждался порядок действий при недопуске школьника к экзамену из-за отказа пройти досмотр. Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев обратил внимание, что многое зависит от того, что «звенит»: телефон и наушники надо сдать, но если речь о каком-то медицинском приборе, то он остается при ребенке.

Ранее в Госдуме призвали гарантировать выпускникам бесплатных психологов к ЕГЭ.

 
Теперь вы знаете
Откуда на коже берутся пигментные пятна? Виновато не только солнце
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
