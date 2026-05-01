В России раскритиковали ужесточение контроля школьников на экзаменах

Досмотр школьников перед экзаменами не решает проблему списывания и приводит к конфликтам. Об этом сообщило издание «Говорит Москва» со ссылкой на председателя профсоюза «Учитель» Дмитрия Казакова.

По его словам, усиление контроля не дает ожидаемого эффекта и лишь увеличивает число конфликтных ситуаций и инцидентов. Он отметил, что одними ужесточениями невозможно справиться с проблемой списывания.

Казаков считает, что ключевую роль играет воспитание и формирование у школьников культуры отказа от списывания. Он подчеркнул, что в ряде стран существует понимание ценности образования и соответствующая культура, которая формируется годами и десятилетиями.

При этом он уточнил, что полностью отказываться от контроля нельзя, однако такие меры не могут стать единственным инструментом. По его мнению, для решения проблемы необходимо создавать в школах условия для нормальной учебы и работы, поскольку их отсутствие приводит к усилению контроля, который, в свою очередь, провоцирует конфликты.

В России обсуждался порядок действий при недопуске школьника к экзамену из-за отказа пройти досмотр. Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев обратил внимание, что многое зависит от того, что «звенит»: телефон и наушники надо сдать, но если речь о каком-то медицинском приборе, то он остается при ребенке.

