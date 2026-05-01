Кот помог спасти женщину от мошенников в Курске

В Курске кот спас свою хозяйку от работы курьером на мошенников
В Курске 53-летняя сотрудница школы стала жертвой телефонных мошенников и чуть не начала работать на них, но ее спас кот. Об этом сообщило региональное информагентство «Курск».

По данным агентства, все началось со звонка: неизвестная представилась сотрудником службы поверки счетчиков и убедила женщину продиктовать код из СМС. Сразу после этого ей пришло сообщение о якобы взломе аккаунта на «Госуслугах» с номером для «решения проблемы».

Испуганная женщина перезвонила, и собеседник, назвавшийся сотрудником Росфинмониторинга, заявил, что ее деньги пытаются похитить. Он убедил ее перевести средства на «безопасный счет». В результате женщина сняла 840 тыс. рублей и отправила их через банкомат.

Затем мошенники усилили давление: они сообщили, что на имя женщины оформлен кредит под залог автомобиля, а средства могут пойти на финансирование терроризма. Чтобы избежать уголовной ответственности, ей предложили срочно продать машину.

Первые покупатели, приехавшие на сделку, заподозрили, что женщина действует под давлением, и отказались от покупки. Злоумышленники сами нашли покупателя из другого региона и продали за машину 1,55 млн рублей, что значительно ниже рыночной цены, а деньги перевели мошенникам.

Когда у женщины закончились сбережения, ей дали новое задание — «помочь» пенсионерке из Волгограда. Для этого нужно было купить билет и отправиться в другой город. Поскольку у нее был кот, которого не с кем оставить, она поехала к брату, чтобы попросить присмотреть за животным. И тут родственник понял, что она стала жертвой мошенников, после чего отвез ее в полицию. Таким образом, необходимость пристроить кота косвенно помогла остановить дальнейшее вовлечение женщины в схему мошенников.

В полиции напомнили, что ни банки, ни государственные органы не требуют переводить деньги на «безопасные счета» или срочно продавать имущество. При подозрительных звонках рекомендуется прекратить разговор и обратиться за советом к близким.

Ранее в Москве пенсионерка потеряла 7 млн рублей, «декларировав» их у мошенников после серии ложных звонков.

 
